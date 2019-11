Calcio. Serie D, la webcronaca diretta di Savona-Borgosesia

SAVONA - BORGOSESIA 2-0 (57' Disabato, 65' Tripoli)

73' traversone di Dinane nel cuore dell'area piccola, Saltarelli in scivolata toglie il tempo a Siani pronto a battere a rete da posizione centrale. Angolo per gli striscioni

70 giallo per Albani, punizione dalla trequarti a favore del Borgosesia che viene neutralizzata con un fallo in attacco fischiato ai piemontesi. Nel Savona intanto entrano Dinane e Buratto al posto di Marchio e Disabato

65' IL RADDOPPIO DEL SAVONA CON TRIPOLI: lancio in profondità di Tissone e grande movimento del fantasista biancoblù, bravo ad eludere la marcatura del diretto avversario prima di involarsi verso la porta di Galli, scavalcato con un delizioso pallonetto in corsa. 2-0 al "Chittolina", partita in discesa per la formazione di De Paola

59' entra in campo Tripoli (nuovo look per lui con una vistosa capigliatura biondo platino) al posto di Vita

57' DISABATO! IL VANTAGGIO DEL SAVONA: azione confusa nell'area granata, il più rapido di tutti è proprio il centrocampista classe '90 che col mancino spedisce la sfera nell'angolino basso alla sinistra di Galli. 1-0 a favore dei biancoblù

53' Savona a un passo dal vantaggio con Vita: grande azione in velocità orchestrata da Siani e Giovannini, bravo a servire il numero nove biancoblù al centro dell'area piccola, ma il destro del giocatore ex Borgosesia sibila alla sinistra del palo della porta piemontese

49' brutto traversone di Disabato che finisce tra le mani di Galli. Si scaldano intanto tutti i componenti della panchina biancoblù

46' inizia il secondo tempo, qualche sprazzo di sole sul rettangolo di gioco

SECONDO TEMPO

45'+1' squadre al riposo sul parziale di 0-0, a tra poco per il racconto della ripresa

45' Galli in uscita alta anticipa Vita appostato sul secondo palo, ci prova poi Siani dalla lunga distanza calciando direttamente in curva

44' ultime battute del primo tempo, ancora reti bianche al "Chittolina"

41' annullato a Siani il gol dell'1-0: netta la posizione di fuorigioco del numero undici biancoblù sul suggerimento in verticale di Vita

38' si alzano i cori dei tifosi all'indirizzo di Francesco Virdis, presente quest'oggi al "Chittolina" dopo aver giocato ieri pomeriggio in anticipo con la maglia del Latte Dolce Sassari (per lui una tripletta sul campo del Budoni)

37' angolo per il Savona battuto da Disabato, doppia conclusione ravvicinata di un giocatore biancoblù respinta dal muro granata

31' primo giallo del match all'indirizzo di Castellana, punizione per il Borgosesia dai trentacinque metri in posizione centrale

26' si distende in contropiede il Savona, Lazzaretti serve sulla destra l'accorrente Marchio, ma il suo traversone finisce dritto tra la braccia di Galli

24' fase confusa del match, vento forte in campo che sta probabilmente condizionando il gioco delle due squadre

17' squillo del Borgosesia con Bartolini, conclusione dai venti metri completamente fuori misura

15' Siani, con un preciso traversone dalla trequarti, pesca Vita all'altezza del vertice dell'area piccola, colpo di testa troppo centrale facilmente controllato dall'estremo difensore granata

12' cross basso di Tissone sul primo palo, interviene Vita in scivolata che trova solamente l'esterno della rete

10' gran palla in verticale di Giovannini per Siani, che non aggancia per questioni di centimetri a tu per tu con Galli. Prende campo la formazione di De Paola, incitata a gran voce dagli immancabili ultras posizionati alla destra della nostra postazione

9' Lazzaretti si libera sulla destra prima di crossare nel cuore dell'area piccola: allontana di testa Saltarelli, che concede il primo corner della gara a favore del Savona.

7' partita equilibrata in queste prime battute, entrambe le squadre cercano di trovare la giuste misure all'interno del rettangolo verde

3' striscioni in campo con il 4-3-3, mentre nel Borgosesia, schierato con il 4-3-1-2, ci sono due ex biancoblù dal primo minuto: Bartolini e Muzzi

1' inizia la gara al "Chittolina": giornata fredda e piovosa, circa 250 spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure: tra pochi minuti la webcronaca diretta di Savona-Borgosesia, match valevole per la decima giornata del girone A di Serie D. Una sfida delicattisima per la formazione biancoblù che, tra risultati negativi e qualche preoccupazione a livello societario, deve tornare a far punti per risalire dalla zona playout in cui è precipitata dopo aver raccolto due vittorie, due pareggi e ben cinque sconfitte nelle prime nove gare della stagione.

Andiamo a conoscere le formazioni delle squadre

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Marchio, Castellana, Ghinassi, Tissone; Lazzaretti, Albani, Disabato; Vita, Siani, Giovannini. A disposizione : Guadagnin, Brignone, David, Shekiladze, Tripoli, Dinane, Amabile, D'Ambrosio, Buratto. Allenatore : De Paola