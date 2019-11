Promozione: la Webcronaca Live di Celle - Ventimiglia

CELLE - VENTIMIGLIA 0-3 LIVE

Reti: 11' rig. Ventre, 35' 39 ' Salzone

45' Fine primo tempo

39' ANCORA VENTIMIGLIA! Altro contropiede con Ventre che si presenta davanti al portiere e tocca per Salzone, bravo a farsi trovare puntuale sottoporta e a siglare la doppietta personale

35' RADDOPPIO VENTIMIGLIA! Contropiede magistrale dei frontalieri che porta al tiro Salzone. Il numero 6 effettua un ottimo stop a seguire e scaraventa in rete la sfera

30' Mezz'ora di gioco. Partita molto combattuta e piacevole

25' Rea prova al giro da fuori area, tiro alto

22' Palo di Raiola! Sinistro perfetto a incrociare che sbatte sul legno

16' Ci prova in girata Sofia, pallone out

11' VENTIMIGLIA IN VANTAGGIO! Ventre spiazza Catanese e sblocca il risultato

10' Rigore per il Ventimiglia! Ventre vola sulla sinistra, Martino lo atterra in area malamente

7' Ancora Celle che pressa alto! Soto Pesce appoggia ad Altamore, risposta in tuffo di Scognamiglio

6' Schema da palla inattiva del Celle: Vallerga crossa basso per Raiola, la difesa respinge in corner

3' Occasione Celle: Raiola tocca per Sofia, pallone che sfiora il secondo palo

1' Fischio d'inizio alla Natta! É iniziato il match

Celle: Catanese, Barcellona, Damonte, Cosentino, Martino, Vallerga, Altamore, Vanoli, Raiola, Soto Pesce, Sofia. A disp. Scala, Sciandra, Sarpa, Mordeglia, Morelli, Rampini, Calabria, Piombo, Favara. All. Palermo

Ventimiglia: Scognamiglio, Gallo, Ierace, Peirano, Serra, Salzone, Rea, Musumarra, Addiego, Ventre, Leggio. A disp. Zunino, Sparma, Scappatura, Olivieri, Micu, Serpe, Sammartano. All.Luccisano

Buon pomeriggio dalla Natta di Celle Ligure, dove oggi si sfideranno Celle e Ventimiglia. I padroni di casa sono autori di una partenza stagionale positiva e hanno tutte le intenzioni di premere ancora sull'acceleratore, al fine di inanellare punti per la salvezza. Frontalieri che vengono qui per fare lo sgambetto alle Civette per reciperare terreno in classifica per provare a ritornare da subito im Eccellenza dopo la triste retrocessione della passata stagione.