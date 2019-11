Bocce: Alassio, bilancio positivo e un arrivederci iridato

A poco più di un mese dalla conclusione, è tempo di bilanci per il Mondiale Giovanile Under 18 e Under 23 di sport bocce, specialità volo, ospitato ad Alassio dal 24 al 28 settembre.



I numeri dei contatti registrati durante l’evento sono estremamente positivi. Per quanto riguarda i social, oltre 15.000 sono state le visualizzazioni della pagina Facebook e dei suo contenuti e oltre 500 i like.

Il sito www.alassio2019.com (accessibile anche da www.boccealassio.it) è arrivato, nelle due settimane a cavallo del Mondiale, a 10.000 accessi, con oltre 25.000 pagine visitate. Tantissimi i contatti dalla Francia, ancora più numerosi di quelli italiani, ma visite sono state effettuate da ogni parte del mondo.



Ottimi riscontri si sono avuti anche per la sintesi andata in onda su RaiSport a metà ottobre (con diverse repliche) e per i servizi inseriti in programmi di altre emittenti (Stelle nello Sport / Primocanale, Tg Events / circuito nazionale che comprende anche Canale Italia), oltre che per i numerosi servizi realizzati dalle versioni on line di alcune prestigiose testate. A tal proposito invitiamo a visitare l’apposita sezione del sito www.alassio2019.com, ovvero la rassegna stampa, all’interno della quale sono stati inseriti i principali articoli pubblicati da testate locali e nazionali (invitiamo a segnalare eventuali dimenticanze). Ai tanti media che ci hanno seguito va dato il merito di aver dato nuovo impulso al nostro sport che ha così varcato nuovi confini ed è stato conosciuto ed apprezzato da molte persone come uno sport dinamico, moderno e non “per soli anziani”. Ricca è anche la fotogallery presente nella apposita sezione del sito.



Archiviata dunque la rassegna giovanile, il progetto triennale del Colba, di concerto con Federazione Italiana Bocce, Regione Liguria e Città di Alassio, prosegue. Il pensiero del Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio è infatti già rivolto al prossimo Mondiale, quello femminile, che avrà luogo dal 22 al 26 settembre, con la partecipazione di 16 Paesi da tutti i Continenti, con tante belle iniziative in cantiere.



L’appuntamento iridato di inizio autunno non sarà però l’unico del 2020 con lo sport bocce ad Alassio. Come di consueto la Città del Muretto sarà capitale di questa disciplina anche ad inizio primavera. Prendete nota delle date (si tratta delle due settimane che precederanno la Pasqua) e non prendete impegni:

- sabato 28 e domenica 29 marzo: Final Four Serie A maschile e femminile;

- da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile: 2a Settimana Festival delle Bocce;

- sabato 4 e domenica 5 aprile: 67a Targa d’oro Città di Alassio.



Aggiornamenti su www.boccealassio.it e sulla pagina Facebook Bocce Alassio.

Colba e Bocciofila Alassina vi terranno comunque informati con prossime newsletter.