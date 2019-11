Volley, Serie B2: Carcare stringe i denti e batte il Bra (fotogallery)

Vittoria sudata ma importante per le biancorosse che fra le e di fronte ad un gran pubblico soffrono ma portano a casa altri tre punti importanti per la classifica e per il morale.

Le piemontesi, dopo un primo set disastroso,perso 25 a 14, si riorganizzano e nel successivo migliorano in tutti i reparti e mettono in difficoltà le valligiane che finiscono per soccombere 25 a 21.

Mantoan ricarica le sue ragazze che nel terzo ritornano a veleggiare con il vento in poppa, anche se accusano preoccupanti passaggi a vuoto che riportano a più riprese le braidesi a ridosso delle biancorosse che chiudono comunque 25 a 20.

La Raviolo in splendida forma fa praticamente reparto da sola, visto la poca vena delle compagne, anche le centrali non riescono ad incidere, poco e mal servite dalla Vernetti, una sicurezza la Torresan che non lascia cadere praticamente niente, positiva anche capitan Cerrato che ha dato il suo contributo in fase di copertura.

Fra le ospiti bene la palleggiatrice Cammardella, la Monta e Martina.

Il quarto set è ancora combattuto, sulla falsariga dei precedenti, nella parte centrale c'è un passaggio a vuotodelle piemontesi che pasticciano su alcuni palloni, poi si rifanno sotto ma sono le rocce biancorosse a chiudere 25 a 21 e a festeggiare la seconda vittoria casalinga, prossimo incontro il derby con la Serteco Genova.