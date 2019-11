Bici tradizionale od elettrica? Ecco pro e contro di entrambe le soluzioni

Il mondo dell’elettrico sta rivoluzionando in modo importante la nostra vita quotidiana. L’attenzione verso l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta e della nostra salute sta cambiando, soprattutto, il nostro rapporto con i mezzi di trasporto; dalle auto elettriche alle moto, spingendosi fino alle biciclette, il motore elettrico sembra essere diventata la strada da percorrere per il nostro domani. La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto che meglio si sta adattando al cambiamento e la bici elettrica è oramai una realtà consolidata in molti paesi. L’Italia, nonostante il ritardo rispetto agli altri paesi europei, sta facendo registrare dati significativi di crescita nel settore delle bici elettriche tanto da far sperare, per i prossimi anni, l’aggancio nella top 5 della speciale classifica dei paesi green.

Bici elettrica vs bici tradizionale

A dispetto del titolo, la rivalità sulle due soluzioni è solo sulla carta. Nei fatti, la scelta tra la bici elettrica o tradizionale è regolata da altri fattori che non sono in contrasto tra loro ma piuttosto complementari. Chi sceglie la bici tradizionale oggi lo fa per questioni sportive e per tenersi in forma, mentre chi sceglie l’elettrico lo fa per spostamenti causa lavoro, passeggiate tranquille o come mezzo di trasporto cittadino anti-traffico. Oggi è possibile anche trasformare la propria bici tradizionale, tramite un apposito kit, in una bici elettrica montando un motore elettrico per bici . Da un punto di vista estetico, la differenza rimane minima mentre da un punto di vista funzionale i vantaggi nella pedalata, per quanto riguarda il veicolo elettrico, sono consistenti e marcati. Le prestazioni, ovviamente, sono legate alla potenza del motore elettrico.

Come scegliere il kit di conversione migliore

Passare all’e-bike non include necessariamente l’acquisto di una bici elettrica. Con l’acquisto di un kit di conversione è possibile trasformare la propria bici tradizionale in un veicolo elettrico senza alcuna difficoltà o senza necessità di avere competenze particolari. Il kit solitamente fornisce un motore elettrico, batterie ricaricabili e altri accessori da installare sulla bici per regolare l’azionamento del motore ed aspetti di gestione. Esistono in commercio diversi tipi di motore che vanno ad agire in modo differente sebbene forniscano il medesimo risultato. La maggior parte dei modelli prevede l’installazione all’altezza dei pedali ma esistono anche soluzioni installabili direttamente sulla ruota motrice della bici. Un aspetto importante di questi motori è la potenza: un motore generalmente ha una potenza compresa tra i 200 ed i 400 watt ma ci sono anche soluzioni più performanti per coloro che affrontano terreni irregolari o in salita. Le velocità medie che possono essere raggiunte da questi motori sono comprese tra i 20 ed i 30 chilometri orari.

Consigli pratici per la bici elettrica

Il costo dei kit di conversione varia al variare della potenza del motore e degli accessori presenti nel bundle. I modelli più economici possono essere acquistati per meno di 100 euro ma per i modelli migliori il costo può sfiorare anche i 500 euro. I modelli di fascia bassa offrono solitamente soluzioni semplici e funzionali mentre i kit migliori offrono ai clienti anche validi accessori come schermi LCD, per monitorare lo stato della batteria la velocità e la pedalata controllando in tempo reale batteria residua ed altri parametri importanti. L’autonomia delle bici elettriche è estremamente variabile e va da 20 ad oltre 100 chilometri, per i modelli commerciali. La maggior parte dei motori elettrici in commercio garantisce un’autonomia media di 20/40 chilometri; valori che possono sensibilmente variare in particolari condizioni o a causa del fondo stradale di riferimento.