Pontinvrea è "European Town of Sport 2021"

Una bella notizia per l'intera Liguria: ieri mattina la località di Pontinvrea ha ricevuto l'importante riconoscimento di European Town of Sport 2021, insieme ad altre tre sole cittadine in tutta l'Italia (Auronzo di Cadore, Sansepolcro e Segni).

La Federazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES Europe), al termine delle visite delle Commissioni di valutazione alle località candidate, ha riconosciuto il titolo alla cittadina dell'entroterra savonese, ben nota per essere punto di riferimento per attività sportive con particolare sensibilità all'integrazione dei disabili.

Una grande soddisfazione per la cittadina, dove gli importanti investimenti messi in campo dall'Amministrazione per la realizzazione di aree sportive e green e per i diversi eventi organizzati sul territorio trovano oggi approvazione con questo nuovo titolo.