Calcio, Prima Categoria. La Letimbro è super contro il Quiliano&Valleggia, Diego Carminati: "Prova di carattere di tutta la squadra, i goal sono tutti per il mio nipotino"

La Letimbro conquista il primo successo del suo campionato, strapazzando il Quiliano&Valleggia nel 4° turno del campionato di Prima Categoria A. Il tris rifilato nel primo tempo dagli uomini di Oliva è letale per i biancorossi, bravi comunque a crederci fino all’ultimo e riaprire il match con la rete nella ripresa di Magnani. Autore di una grande prestazione e di una splendida doppietta Diego Carminati, che è intervenuto ai nostri microfoni:

“Abbiamo fatto una grande gara, da chi ha giocato titolare a chi è subentrato” – esordisce il classe 1990 – “Mister Oliva ha a disposizione una rosa molto folta, di conseguenza una possibile assenza non crea problemi all’allenatore su chi mandare in campo, visto che siamo tutti ottimi giocatori. Domenica siamo scesi in campo con lo spirito giusto, andando sul triplice vantaggio già nei primi 45 minuti. Era logico che nella ripresa avremmo sofferto, ma siamo comunque riusciti a controllare la gara. Sono molto felice anche per la doppietta, che vorrei dedicare a mio nipote Danilo nato da pochi mesi.”

Campionato che è ancora alle prima battute ma che si è mostrato già molto tosto: “È un campionato molto equilibrato, dove si può vincere e perdere con tutti” – conclude il giocatore gialloblù – “Con lo spirito e la determinazione di domenica possiamo toglierci delle soddisfazioni. Per puntare al vertice servirà sicuramente la continuità e l'unione del gruppo, nei momenti critici della stagione. Sono molto fiducioso, ma solo il campo saprà dare il verdetto finale.”