Calcio, Promozione. Tris della Veloce ai danni del Camporosso, Federico Damonte: "Domenica abbiamo avuto il giusto spirito. Salvezza possibile ma sarà una bella lotta"

Arriva anche la prima vittoria in campionato per la Veloce, visto che il successo contro il Taggia era stato annullato per errore tecnico da parte del direttore di gioco. Il match è stato ripetuto proprio in settimana, ma con un risultato diverso. La doppietta di Calcagno e il rigore della tranquillità di Federico Damonte rilanciano i granata in ottica salvezza e regalano i 3 punti a mister Gerundo. E’ proprio Damonte a prendere la parola, mostrando tutta la sua felicità:

“La ripetizione della partita col Taggia ci lascia un po' di amaro in bocca per come si era messa la partita, siamo riusciti a ribaltare il risultato da 1-2 a 3-2, fino al novantesimo quando in 10 uomini è arrivato il loro pareggio finale. Contro il Camporosso abbiamo fatto tesoro della partita precedente e siamo scesi in campo con l'obiettivo dei 3 punti. Era una partita importantissima per noi, perché la classifica non ci sorride molto in questo momento e per questo ogni domenica deve essere per noi come una finale, per raggiungere la salvezza quanto prima. In questo caso si può essere anche meno belli, ma più concreti.”

Dopo 8 giornate la classifica sta iniziando a delinearsi, ma la stagione resta comunque ancora molto lunga: “In questo proseguo di campionato servirà scendere in campo con la giusta determinazione e motivazione, come nelle ultime settimane” – prosegue il centrocampista – “Siamo una squadra molto giovane, dobbiamo e possiamo ancora migliorare tanto. Come già detto la stagione è ancora molto lunga, molte squadre devono ancora trovare la giusta forma e i giusti assetti tattici. Servirà il contributo di tutti per poterci salvare, ogni domenica dobbiamo dare il 110% per conquistare risultati positivi.”