Calcio. Savona, i tifosi organizzano due pullman per l'attesissima trasferta di domenica a Casale

La vittoria di domenica contro il Borgosesia ha dato un minimo di respiro alla classifica del Savona, reduce da un periodo piuttosto complicato sia a livello sportivo, sia a livello societario.

Ma si sa, i tre punti sono sempre la medicina migliore per ritrovare entusiasmo: lo sanno bene i tifosi, pronti a seguire ancora una volta gli striscioni nella sentitissima trasferta di Casale in programma domenica. Il match con i nerostellati, valido per l'undicesima giornata del girone A di Serie D, rappresenterà una tappa forse cruciale in chiave classifica, con ben tredici squadre racchiuse nel giro di otto punti.

Il tifo organizzato biancoblù, proprio per questo, chiama a raccolta tutta la cittadinanza, organizzando ben due pullman da cinquanta che partiranno alla volta dello stadio "Natale Palli". Ancora una quindicina i posti a disposizione.

Spesa di viaggio per la trasferta tra i 15 e i 20 euro a persona, con ritrovo fissato domenica mattina entro le ore 11.00 al "Bacigalupo" (parcheggio dal lato ingresso università). Per quanto riguarda i biglietti (prezzo 10 euro), sarà obbligatorio l'acquisto in prevendita presso la segreteria dello stadio "Bacigalupo" (seguiranno indicazioni più precise sugli orari).

Per qualsiasi altra informazione contattare Enrico (338 3235932) o Nadia (347 8885003).