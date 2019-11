Calcio, Seconda Categoria. Prima vittoria per il nuovo Pallare di capitan Magliano: "Qui stimoli nuovi. Importante il rapporto con Albesano"

Inizio di stagione in crescendo per il neonato Pallare di mister Albesano: sconfitta con la Vadese, pareggio con la Rocchettese e vittoria ai danni del Murialdo. Capitano e colonna dei biancoazzurri è Andrea Magliano, la scorsa stagione in forza al Dego.

Andrea, come mai la decisione di intraprendere questa avventura con il Pallare?

"Dopo un’annata non felicissima, avevo bisogno di trovare nuovi stimoli e, come tre anni fa decisi di condividere un progetto nato da zero come quello del Dego, quest’anno ho deciso di rimettermi in gioco in una sfida complessa ma affascinante".

Ritrovi mister Albesano, con il quale hai raggiunto i play off ai tempi di Dego. Vi lega un bel rapporto?

"Sicuramente, la mia scelta è dipesa molto dal fatto che ci fosse lui a condurre la squadra, in quanto, oltre a un rapporto di amicizia, lo reputo un ottimo motivatore, che riesce a tirare fuori il meglio in ognuno di noi".

Qual è il tuo approccio in qualità di giovane capitano di una squadra giovanissima?

"Non è facile ritrovarsi in un gruppo senza “vecchi” ma allenamento dopo allenamento si cerca di crescere e di migliorare tutti insieme. Ogni esperienza passata, avendo avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con compagni che hanno calcato campi più importanti, mi ha lasciato qualcosa di significativo che mi ha aiutato a crescere sotto ogni punto di vista".

Avete un obiettivo preciso?

"Partiamo senza obiettivi particolari, ma ci impegneremo a lottare partita dopo partita per raggiungere la migliore posizione possibile per non avere rimpianti e per uscire dal campo sempre a testa alta".