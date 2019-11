Calcio. Vado, faccia a faccia tra la squadra e il presidente Tarabotto: "Un incontro sereno e costruttivo, ora ci aspetta un mese importante per capire meglio il modo in cui operare eventualmente a dicembre"

Nonostante l'attuale ultimo posto in classifica nel girone A di Serie D, in casa Vado c'è grande voglia di invertire un trend negativo accentuatosi proprio nelle ultime settimane.

Le quattro sconfitte di fila contro Fossano, Prato, Verbania e Seravezza hanno fatto precipitare i rossoblù in fondo alla graduatoria, nonostante un livello di gioco spesso superiore rispetto a quello degli avversari.

Il tempo dei complimenti però è finito, come già ribadito più volte dalla società vadese, presente oggi al "Chittolina" per un confronto con i giocatori: "Ho parlato alla squadra in maniera diretta - sottolinea il presidente Franco Tarabotto - ma con toni pacati e civili. Ci aspetta un mese importante, dove mi aspetto un cambio di rotta che la squadra, secondo me, ha nelle corde. Ho riscontrato massima disponibilità nei ragazzi, i quali hanno confermato la volontà di dare ancora qualcosa in più per cercare di uscire da questa situazione".

"Non mi piace mandare via i giocatori il primo dicembre - ha aggiunto il numero uno rossoblù - ma è chiaro che le prossime partite saranno fondamentali per capire il modo in cui operare nel mercato di riparazione. Spero che questo incontro sia stato costruttivo per il bene di tutti, ma ora la parola passa nuovamente al campo".