Successo per l'aperitivo solidale in favore dell'associazione Cresci nei locali dell'USD Legino (FOTO)

I supereroi capitanati dall'ex portiere savonese Mattia Villardita sono approdati ieri sera al Ruffinengo di Legino per un aperitivo solidale il cui ricavato verrà interamente donato all'associazione Cresci, che si occupa dei bambini meno fortunati costretti in ospedale. Milletrecentottanta i fondi raccolti.

All'evento, hanno partecipato il presidente di Cresci Carlo Mantero, il sindaco di Bergeggi Arboscello, le sincronette Linda Cerruti e Federica Sala, oltre ai massimi dirigenti del sodalizio verdeblu, guidati da Piero Carella e Fabio Tobia.