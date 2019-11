Volley femminile. In Serie D esulta solo il Finale, niente punti per le altre savonesi

Terzo successo in altrettante gare per il Legendarte Volley Team Finale. 3 a 0 sul malcapitato CFFS Cogoleto Volley.

Niente da fare, invece, per le altre squadre savonesi. A Imperia, l'Iglina Albisola non ha vinto nemmeno un set contro la Maurina Strescino. Zero punti e zero set anche per l'Alassio Volley, che ha perso tra le mura amiche contro la Normac Avb.

Posticipo domenicale infausto per la neopromossa Quiliano Volley, superata per 3 a 1 da Arredamenti Anfossi Diano Marina.

Classifica: Finale, Volley Genova, Diano Marina 9, Nuova San Camillo Imperia, Maurina Strescino Imperia, Normac Avb 6, Virtus Sestri, Iglina Albisola, Volare Volley 3, Quiliano Volley, Cogoleto Volley, Alassio Volley 0.