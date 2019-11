Volley, Serie C. Albisola: debutto ok per la Spinnaker, sorridono anche le ragazze vittoriose 3-1 contro Admo Volley

Si conclude con il punteggio rotondo di 3-0 per la Spinnaker la prima giornata del campionato di serie C. Ma nonostante i 3 punti in cascina, non ha brillato la formazione di casa, come dimostrano i parziali: 25-22, 25-20, 25-16. L’A.S.D Spaziosport ha saputo mettere spesso in difficoltà i padroni di casa giocando magari una pallavolo non sempre bella ma a tratti più efficace dei nostri ragazzi. Ci sarà molto da lavorare in palestra questa settimana per analizzare quanto non è andato e prepararsi al meglio per la difficile trasferta di Ceparana della settimana prossima.

Queste le parole del capitano Alberto Battistelli: “Potevamo approcciare la partita un po’ meglio Ma nonostante ciò siamo stati sempre sopra e siamo soddisfatti per i 3 punti. Ci tengo a dire che sono orgoglioso di poter tornare a vestire la maglia di capitano di questa squadra, il gruppo è buono e molto motivato. Sono sicuro che nelle prossime giornate riscatteremo questa prestazione opaca.”

Tre punti in casciana anche per le ragazze ceramiste, vittoriose per 3-1 nella difficile trasferta di Lavagna contro Admo Volley (25-20; 15-25; 18-25; 27-29 i parziali). L'Iglina sale così a quota 6 punti al quinto posto in classifica insieme a Cogoleto e Volley Genova Vgp.