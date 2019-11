Calcio, Eccellenza. E' tempo di derby: in campo Finale e Pietra nel recupero della sesta giornata

FINALE - PIETRA LIGURE 1-1- 26' Odasso; 42' Gaggero

42' GAGGERO, 1-1! Il pareggio del Pietra grazie ad un'azione avviata da En Nejmy, rifinita da Castagna e conclusa dall'esterno d'attacco biancazzurro. Risultato nuovamente in parità.

40' Gaggero vicino al pari, Vernice dice no respingendo in tuffo il tiro del numero 7 avversario.

38' Rocca tenta il tiro al volo ma senza fortuna: pallone out.

33' Che rischio per Gaggero che, già ammonito, rischia il secondo giallo: il signor Laganaro di Genova decide per una reprimenda verbale tra le proteste dei locali.

32' Incrocio dei pali colpito da Baracco, Pietra vicino all'1-1.

31' Ammonito Maiano, fallo ai danni di En Nejmy e punizione da buona posizione per il Pietra.

27' Baracco su punizione prova a scuotere i suoi, Vernice respinge in tuffo. Sulla ribattuta del portiere, Galleano fallisce il tap-in.

26' ODASSO, 1-0 FINALE! Gran conclusione del numero 3 giallorosso che porta avanti i padroni di casa. Da segnalare come sul nascere dell'azione, il direttore di gara abbia concesso il vantaggio nonostante un intervento falloso ai danni di Rocca: da lì si è poi sviluppato il gioco verso la rete del team di Buttu.

24' Grande equilibrio fin qui, cartellino giallo ora per Gaggero numero 7 del Pietra.

18' Si vede anche il Finale, Cavallone calcia da 30 circa metri e per Alberico non ci sono particolari problemi.

14' Prima vera emozione del match: En Nejmy lanciato a rete conclude di esterno, Vernice si oppone con bravura e mette in corner.

1' Iniziata la sfida del "Borel": padroni di casa con i classici colori giallorossi, ospiti in maglia azzurra (con banda bianca) corredata da calzoncini blu scuro e calzettoni azzurri.

Buonasera dal "Felice Borel" di Finale Ligure, che per la prima volta dopo oltre 3 anni torna ad ospitare una partita in notturna, e lo fa con uno degli incontri più attesi nel ponente savonese: il derby Finale-Pietra.

Si torna in campo dopo il rinvio dell'ultimo secondo causa maltempo dello scorso 20 ottobre, quando in un'atmosfera quasi surreale arrivò a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento l'ordinanza sindacale che imponeva la chiusura immediata dell'impianto.

Stavolta si gioca e la gara è di quelle da circoletto rosso, non solo per la rivalità tra le due località rivierasche, ma anche per la classifica. L'avvio di campionato vissuto finora dalle due compagini impone per entrambe una vittoria, per lasciare quanto prima i bassifondi.

FINALE (3-5-2): Vernice; P. Cavallone, Maiano, De Benedetti; Faedo, Buonocore, Odasso, Galli, Ferrara; Vittori, Rocca.

A disposizione: Porta; Finocchio, Pollero, Godena, Gerundo, Molina, G. Cavallone, Viganò, Intili.

Allenatore: P. Buttu

PIETRA LIGURE (4-3-3): Alberico; Capello, Praino, Galleano, Angirillo; Castello, Baracco, Chen; Gaggero, Castagna, En Nejmy.

A disposizione: Berruti; Bottino, D'Aprile, Danio, Rovere, Burdisso, Halaj, D'Arcangelo, Bianco.

Allenatore: M. Cocco