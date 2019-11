Calcio. Eccellenza: Costantini boom, l'Albenga passa ad Ospedaletti

OSPEDALETTI - ALBENGA 0-1 - 33'st Costantini 45'st + 5 Arriva il fischio finale: l'Albenga vince 1-0 sul campo dell'Ospedaletti, decide un gran gol di Costantini. 45'st+3 Rosso diretto per Metalla, autore di un fallo con a seguire un parapiglia interrotto dal direttore di gara con fatica (espulso anche Mamone dell'Ospedaletti). 45'st+1 Gioco fermo per un'interruzione, recupero prolungato di un minuto. 45'st Saranno 4 i minuti di recupero prima del fischio finale. 42'st Albenga che avrebbe trovato il raddoppio, ma poco prima del tocco in porta di Metalla era arrivato il fischio del direttore di gara per un fallo in attacco di Marquez. Da segnalare, nell'occasione, una gran giocata di Di Salvatore. 40'st Ammonito Marquez, entrato in ritardo sul portiere dell'Ospedaletti. 38'st Ancora una sostituzione per la squadra ospite: esce Costantini entra Molinari. 35'st Ammonito Costantini, autore del gol ingauno per un fallo a metà campo. 33'st COSTANTINI, 1-0 ALBENGA! Sassata dalla distanza del numero 10 e Frenna è battuto. Cambia il risultato ad Ospedaletti, ospiti in vantaggio. 31'st L'Ospedaletti tenta di sorprendere l'Albenga con un'azione veloce conclusa però con un debole colpo di testa di Aretuso tra le braccia di Bambino. 28'st Palo di Costantini: il numero 10 colpisce il legno dopo aver raccolto un pallone che Gargiulo aveva confezionato con cura nei pressi dell'area dei padroni di casa. 25'st Cambio numero 3 per mister Solari: esce (malconcio) Figone, entra Grandoni. 18'st Doppio cambio per parte: l'Ospedaletti sostituisce Fici con Negro e Foti con Valentino Cassini. L'Albenga manda dentro Barisone e Metalla per Scalia e Nardi. 15'st Espinal prova a impensierire la difesa avversaria, i compagni hanno subito iniziato a cercarlo con insistenza. 12'st Ammonito Gargiulo, numero 5 dell'Albenga. 6'st Due sostituzioni per i padroni di casa: dentro Facente ed Espinal, fuori Alasia e Latella. 5'st Scalia recupera un pallone sulla trequarti avversaria e avvia un'azione che si conclude con il tiro di Figone parato da Bambino. 3'st Occasione Ospedaletti: Foti buca la difesa ospite ma, ostacolato, non riesce a trovare il bersaglio. Brivido per la difesa ingauna. 1'st Riprende il gioco: nessuna novità di formazione nei due schieramenti. 45'+14 Finisce il primo tempo al "Ciccio Ozenda": 0-0 tra Ospedaletti e Albenga. 45'+11 Un paio di leggerezze difensive dei padroni di casa rischiano di aprire la porta all'Albenga: Costantini non riesce ad approfittarne e mette a lato. 45'+9 Figone tenta la via del gol da fuori area, tiro debole e facile preda di Frenna. 45'+7 Gran rasoiata di Schillaci, pallone che sibila alla destra di Bambino proteso in tuffo e finisce sul fondo. 45'+3 Vibranti proteste dell'Albenga per un tocco di mano, sugli sviluppi di un corner, di un difensore dell'Ospedaletti in area orange: l'arbitro lascia proseguire. 45' Saranno 14 i minuti di recupero, segnalati proprio ora. 44' Ammonito Anselmo, numero 3 dell'Albenga.

41' Break dell'Ospedaletti: Aretuso ci prova dalla distanza ma senza fortuna. 39' La squadra di Solari sembra aver preso coraggio e si fa notare sempre più dalle parti di Frenna. 36' Ancora Albenga: cross di Di Salvatore, colpo di testa sul primo palo da parte di Marquez e pallone sul fondo

31' Match che è ripreso come era iniziato: Ospedaletti che pare più pimpante, ospiti più bloccati.

25' Circa un quarto d'ora di interruzione, ma si riprende ora. Sostituzione nelle fila dei locali: fuori Cambiaso (che ha abbandonato il campo sui suoi passi), dentro Aretuso.

15' Si va verso un maxi recupero in questa prima frazione: in occasioni come questa però prima di tutto la salute dei protagonisti. Sottolineiamo ancora una volta che il giocatore dell'Ospedaletti è cosciente e parla con compagni e avversari.

10' Gioco fermo da qualche minuto per l'infortunio di un giocatore dell'Ospedaletti. Situazione sotto controllo con il giocatore che ha subito un colpo alla testa ma è comunque cosciente e attende l'arrivo dei soccorsi.

5' Annotazione cromatica: Ospedaletti in completo orange, Albenga in tenuta bianca con la classica banda trasversale nera.

4' Ancora padroni di casa, questa volta con Galiera che ci prova da posizione defilata: Bambino allontana in tuffo.

2' Ospedaletti subito pericoloso con Foti che lanciato in profondità prova a sorprendere Bambino in uscita, pallone alto sopra la traversa.

1' È un avvio inconsueto quello del match dell'Ozenda: dopo il fischio d'inizio, con la palla in gioco, le due squadre si sono fermate di loto spontanea volontà per ricordare i tre vigili del fuoco vittime della tragedia di Quargnento.

Buon pomeriggio dal "Ciccio Ozenda" di Ospedaletti dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per il recupero della sesta giornata del campionato di Eccellenza, tra i padroni di casa di mister Andrea Caverzan e l'Albenga di Matteo Solari.

Entrambe le realtà sono reduci da una vittoria colta domenica scorsa: gli orange hanno infatti superato (in casa) il Genova Calcio 2-1, gli ingauni hanno invece piegato (in trasferta) il Pietra Ligure 2-0. Padroni di casa che in classifica possono vantare 10 punti, mentre gli ospiti sono a quota 14 attualmente ad una sola lunghezza dal Sestri Levante secondo in classifica e a -7 dalla capolista Imperia.

In attesa del fischio d'inizio andiamo subito a conoscere le formazioni delle due squadre

OSPEDALETTI: Frenna, Negro, Fici, Cambiaso, Ambesi, Mamone, Alasia, Schillaci, Latella, Foti, Galiera.

A DISPOSIZIONE: Ventrice, Petru, Negro, Facente, Valentino Cassini, Stefano Cassini, Aretuso, Espinal, Allaria.

ALLENATORE: Andrea Caverzan

ALBENGA: Bambino, Zola, Anselmo, Scalia, Gargiulo, Olivieri, Nardi, Figone, Marquez, Costantini, Di Salvatore.

A DISPOSIZIONE: Patrone, Barisone, Barchi, Molinari, Cocito, Patrucco, Grandoni, Dorno, Metalla.

ALLENATORE: Matteo Solari.