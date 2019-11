Pallacanestro Alassio, fine settimana tra campionati, tornei e amichevoli

Fine settimana con meno impegni rispetto al solito ma sono diverse le categorie gialloblu che hanno giocato nonostante il week end festivo.

Venerdi primo successo per l'UNDER 13 che vince in trasferta con BVC SANREMO grazie a un rotondo 12-97 al termine di una gara sempre condotta e dove tutti i ragazzi impegnati hanno dato il loro contributo: “Venivamo da due sconfitte nelle prime due giornate e questa vittoria ci dà morale per affrontare il proseguio del campionato con l’obiettivo di migliorare senza guardare la classifica che a questa età ha pochissimo valore. Una bella cena di squadra ha concluso il venerdì sanremese”.





Venerdi e l'UNDER 14 FEMMINILE targata Blue Ponente ha partecipato al settimo Trofeo della Lanterna affrontando le corazzate Academy Spezia e Basket Pegli. Nella due giorni pegliese le ragazze ponentine non riescono ad ottenere referti rosa ma sono migliorate dal primo al secondo giorno divertendosi e stando bene insieme: “Il gruppo è nuovo e molto ampio con ben sedici ragazze presenti al torneo per questa squadra che nasce dalla collaborazione tra Alassio, Albenga, Borghetto sotto l'egida dianese. Affrontavamo due squadre che saranno le candidate al titolo regionale e le nostre hanno mostrato tanti miglioramenti che fanno ben sperare per questo gruppo guidato da Giulia Gasparotto.”





c’è stato un doppio appuntamento interno in casa alassina. Nel primo pomeriggio tre squadre Under13 hanno giocato per ben un'ora e mezza tante mini partite con tutti i presenti chehanno messo in pratica questi due primi mesi di allenamento. A seguire c’è stata l’amichevole Under 18 contro l’Under 16-15 ha consentito ai ragazzi di tenere alto il ritmo in vista delle imminenti partite di campionato.