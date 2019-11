Calcio, nuove prospettive per il mondo del calcio paralimpico: CIP e FIGC firmano il protocollo d'intesa

Nel mirino di Luca Pancalli, presidente del Cip, e del presidente della FIGC Gabriele Gravina, entrambi presenti al Festival della Cultura Paralimpica, c'è la volontà di portare attenzione mediatica, informazione e formazione ad un mondo che merita molto di più di quello che fino ad oggi si è raggiunto. L’altra faccia del calcio, come è stato definito, fa parte della cultura della vita e dello sport ed affiancare lo sport alla cultura è il modo migliore per arrivare a raggiungere grandi risultati.

Al Festival della Cultura Paralimpica di Padova era presente tra gli ospiti anche Sebastiano Gravina, calciatore non vedente di Pietra Ligure in forza al Quarto Tempo Firenze (associazione sportiva seguita dalla Fiorentina) ed attaccante della Nazionale italiana reduce dagli Europei di settembre a Roma:

"Quando si parla di correre dietro ad un pallone avendo come obiettivo quello di fare gol e vincere, si parla di calcio - spiega proprio bomber Gravina ai nostri microfoni - non importa se la palla produce un suono, se si gioca con una stampella perché un arto è stato amputato o se si gioca con una maschera sul viso: si tratta comunque di calcio vero, con agonismo nonostante le modifiche apportate per una diversa abilità. Noi ci definiamo atleti perché svolgiamo una disciplina sportiva paralimpica ed è giusto che lo sport paralimpico venga considerato uno sport vero come gli altri e che gli atleti che lo praticano vengano considerati come tali".