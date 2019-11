Calcio, Ospedaletti. Caverzan plaude gli orange: "Energie non al massimo, ma abbiamo creato più dell'Albenga. Giusto fermarsi e onorare i vigili del fuoco"

Già da inizio settimana Andrea Cavezan, allenatore dell'Ospedaletti, aveva sottolineato come il recupero contro l'Albenga non avrebbe potuto permettere agli orange di presentarsi in campo nelle migliori condizioni possibili.

Nonostante questo i ponentini hanno saputo rendere la vita difficile all'Albenga per tutti i 90 minuti.

L'allenatore ha anche rivolto il proprio pensiero al giovane Cambiaso, vittima di un infortunio alla testa ad inizio gara, e per i vigili del fuoco scomparsi ad Alessandria, per i quali è stato osservato, in accordi con gli ingauni, un improvvisato ma sentito minuto di silenzio.