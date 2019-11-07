Calcio, Prima Categoria: sono tre i giocatori sanzionati per un turno

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 30/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
MELARA ANGELO (AURORA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
USAI FABRIZIO (AURORA CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
BONIFACINO DIEGO (AURORA CALCIO)
FERRO UMBERTO (AURORA CALCIO)
LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)
PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)
REALINI LUCA (AURORA CALCIO)
SAINO FILIPPO (AURORA CALCIO)
ALAZA GOUNI MAROUF (QUILIANO&VALLEGGIA)
LUPINO SAMUELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
GARE DEL 3/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
GOSO NICOLO CARLO (MILLESIMO CALCIO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIUNTA ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SALANI PIETRO (ALTARESE)
REALINI LUCA (AURORA CALCIO)
CAMPAGNANI MARCO (CARLIN S BOYS)
SICHI NICO (CARLIN S BOYS)
CALVINI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
CONDRO STEFANO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
VERARDO LORIS (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)
MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
MAZZA JOSHUA GABRIEL (OLIMPIA CARCARESE)
BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
CIAPPELLANO MICHAEL (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOZZO ANDREA (ALTARESE)
MOLINARI GIOVANNI (ALTARESE)
DI SALVO MARCO (AREA CALCIO ANDORA)
CARTA MATTIA (AURORA CALCIO)
CASTELLARI ARTIOM (BAIA ALASSIO CALCIO)
GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)
BORRIELLO AKLIL (CARLIN S BOYS)
MARTINELLO FRANCESCO (CARLIN S BOYS)
SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CARLIN S BOYS)
ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
CANE MAURO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
BIANCO EDOARDO (LETIMBRO 1945)
BONZO MATTEO (LETIMBRO 1945)
MARTINO SIMONE (LETIMBRO 1945)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
RAIMONDO ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)
ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
SISMONDI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
VASSALLO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)
ZIZZINI MARCO (OLIMPIA CARCARESE)
ARMELLINO RICCARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PAGGI JACOPO CLEMENTE (QUILIANO&VALLEGGIA)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)
SCIUTTO MARCO (SPERANZA 1912 F.C.)
SIRI GABRIELE (SPERANZA 1912 F.C.)