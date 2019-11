Finale Ligure, affidati i lavori per il rinnovamento della piscina

Il sindaco Ugo Frascherelli annuncia il prossimo intervento in programma sul territorio finalese. Con un intervento da circa 90 mila euro, Finale Ligure potrà infatti tornare ad avere, nel 2020, una piscina più confortevole.

"Sono stati appaltati i lavori nella nuova piscina. Un intervento da 90 mila euro finalizzato alla sostituzione dei serramenti, sistemazione degli spogliatoi e della pavimentazione, con la revisione del fondo della vasca. Il cantiere sarà organizzato nelle prossime settimane, in accordo con l’Associazione Doria Nuoto, gestore della piscina, in modo da non creare troppi disagi agli utenti”.

Lavori che quindi inizieranno entro l’anno ma che saranno divisi in lotti per evitare una chiusura della struttura e permettere agli utenti un utilizzo della piscina.

"I fondi sono quelli previsti ad inizio 2019 dal decreto Crescita Italia voluto dal precedente Governo Giallo-Verde" commenta il Vice Sindaco Andrea Guzzi, "ed oggi sono stati impegnati dall'Amministrazione che ha deciso di utilizzarli per il rinnovamento della piscina, da molti decenni in attesa delle giuste manutenzioni ed adeguamenti" concludono gli esponenti della maggioranza.