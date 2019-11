Calcio, Savona. Addio Roccia, l'ultimo saluto a Valentino Persenda

Uniti e stretti, forti come una roccia, per la "Roccia", così veniva chiamata la bandiera biancoblù Valentino Persenda, scomparso due giorni fa all'età di 83 anni.

Questa mattina nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech una folla gremita di ex giocatori del Savona (tra i presenti Furino e Teneggi), attuali calciatori biancoblù, dirigenti, allenatori, tifosi, amici, conoscenti, si è stretta intorno a lui per l'ultimo commosso saluto.