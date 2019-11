Calcio, Seconda Categoria. Torna subito al successo l'Academy Albissola, Federico Porta: "Successo fondamentale per riprendere la marcia. Gli Zueni la nostra arma in più"

L’Academy Albissola non si perde d’animo e ritorna al successo alla prima occasione dopo il brutto KO di domenica contro il San Filippo Neri. A finire al tappeto, grazie ad una rete in avvio di ripresa di Federico Porta, è la Carlin’s Boys B che non riesce a bissare il successo dell’ultimo turno di campionato. Estremamente soddisfatto il centrocampista autore del goal vittoria, come ammesso anche ai nostri microfoni:

“Abbiamo approcciato la gara con la giusta mentalità, i nostri avversari, nonostante la giovane età, hanno dimostrato di avere una grande voglia e un’ottima organizzazione. Avevamo bisogno di riprenderci subito dopo la sconfitta di domenica e penso che questo sia stato il modo più giusto. Ritornare al goal è sempre un’emozione unica e voglio ringraziare tutti, dai miei compagni al mister, la società e anche gli Zueni, che con impegno e dedizione ci supportano sempre dandoci la carica giusta.”

Una squadra che è stata ricostruita in estate, ma che ha già fatto vedere di che pasta è fatta: “Siamo un bel mix di giocatori giovani ed esperti” – prosegue il classe 1992 – “Abbiamo fin da subito creato il giusto feeling che ci ha permesso di crescere bene come squadra. Io sto vivendo un’esperienza bellissima, credo che questa sia la strada per fare buone cose. Non so dove possa arrivare questa squadra a fine stagione, ma posso dire che la società ha piena fiducia in noi e non ci dà alcuna pressione sul risultato finale.”