Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: due turni di stop per Balbo e Marcucci

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 3/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA VILLANOVESE – SAN BARTOLOMEO CERVO del 03/11/2019 Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco.

P.Q.M.

Dispone la ripetizione della stessa, in data da destinarsi demandando gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale.

A CARICO DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTA BERNARDO (SANTO STEFANO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RATTALINO SIMONE (BORGIO VEREZZI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BALBO GUIDO (CERVO 2016)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MARCUCCI LUCA (SANTO STEFANO)

al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'allenatore della squadra ospite

AMMONIZIONE (II INFR)

ODDO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)

FERRERI TOMMASO (CARLIN S BOYS)

SCABURRI ERMES (CERVO 2016)

TINKIANO FELIX (CERVO 2016)

MARCUCCI LUCA (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

APICELLA NADER (ACADEMY ALBISSOLA F C)

BRAZZINO GIACOMO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

ASCONIO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

DE MARE LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

GIOVANATI EDOARDO (ATLETICO ARGENTINA)

MIATTO IVAN (ATLETICO ARGENTINA)

PILIA CRISTIAN (ATLETICO ARGENTINA)

FORNARI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)

CANTON LORENZO (CARLIN S BOYS)

CUNEO SAVERIO (CARLIN S BOYS)

SABRE YASSIN (CARLIN S BOYS)

SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BENAISSI ADIL (SANTO STEFANO)

GINATTA ALESSANDRO (SANTO STEFANO)

LUPICO NICHOLAS (SANTO STEFANO)