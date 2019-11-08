Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: sette giornate a Lasio, tre a Gualerzi

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 30/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)
BERNASCONI GIAN LUCA (DEGO CALCIO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CROCI MARIO (ROCCHETTESE)
Allontanato per doppia ammonizione.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PAGANELLI MARCO (ROCCHETTESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
RIZZO ALESSANDRO (DEGO CALCIO)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)
REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)
STEFAN MARIAN (MALLARE)
BAGNASCO ANDREA (PALLARE CALCIO)
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
USAI MATTEO (PLODIO 1997)
CESARI DAMIANO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
NERO ANDREA (ROCCHETTESE)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
MANDARA ERNESTO (SANTA CECILIA)
GARE DEL 31/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2019
BORDONE PIETRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
Allontanato.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
ACUNZO LORENZO (NOLESE R.G. 1946 2001)
SEMRY HAZEM SAID (NOLESE R.G. 1946 2001)
MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)
GARE DEL 3/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2019
BROGLIO STEFANO (PLODIO 1997)
Allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRESCI ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARA/E EFFETTIVA/E
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
Espulso perchè colpiva con un calcio in faccia un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare ingiuriava e minacciava gravemente il DG. A fine gara, fuori dallo spogliatoio attendeva, con fare minaccioso ed intimidatorio, l'arbitro tentando di aggredirlo ma veniva bloccato da dirigenti della società Rocchettese e dai propri compagni di squadra.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
Per aver colpito con una violenta testata al viso un avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
PELLE STEFANO (DEGO CALCIO)
ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)
LUSSI LUCA (PLODIO 1997)
CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
LASIO LUCA (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARO FEDERICO (MURIALDO)
BATTAGLIA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
BIANCHIN NICOLO (PALLARE CALCIO)
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
SANNA MATTIA (PLODIO 1997)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
ROMERO MATTEO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIOZZO STEFANO (CALIZZANO 63)
MONTICELLI IVAN (DEGO CALCIO)
SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
DI GREGORIO MARCO (MURIALDO)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
MINUTO GABRIELE (MURIALDO)
NICHIFOREL PETRICA (MURIALDO)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
RABELLINO FABIO (PALLARE CALCIO)
BAYI SAMIR ISMAIL (PLODIO 1997)
BOVIO GABRIELE (PLODIO 1997)
MANJANG EBRIMA (PLODIO 1997)
ANDRIELLO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CERATO LUIGI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ADOSIO ROBERTO (ROCCHETTESE)
GANDOLFO MIRKO (ROCCHETTESE)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
GOTELLI SIMONE (SANTA CECILIA)
PELIZZARI CARLO (SANTA CECILIA)
VANOLI LEONARDO (SASSELLO)
FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)
GIACCHINO CARLO (VADESE CALCIO 2018)