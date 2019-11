Calcio, Baia Alassio. Primato in classifica e mercato, il ds Panuccio gioca con la clessidra: "E' presto, ma non troppo"

Tre vittorie e un pareggio in quattro giornate: la partenza della Baia Alassio è stata di tutto rispetto nel girone A del campionato di Prima Categoria, proiettando le vespe al vertice della graduatoria

Un approccio alla stagione brillante che lascia ben sperare il direttore sportivo Marcello Panuccio, seppur prudenza e cautela siano logicamente necessarie in questa fase della stagione:

"Ovviamente è meglio essere lassù che in posizioni di classifica diverse - sorride Panuccio - ma è indubbio che quattro giornate siano poche per lasciarsi andare ai facili entusiasmi. Detto questo, è comunque importante avere già messo un buon bottino di punti da parte data la brevità del torneo, un'aspetto che, soprattutto nella passata stagione ci aveva penalizzato non poco".

La partita con il Millesimo vedrà due squadre portate a proporre calcio.

"E' una gara da tripla, come molte altre della quinta giornata. Se saremo bravi magari potremmo allungare in graduatoria, altrimenti altre squadre potrebbero scavalcarci. Quel che è certo è che faremo il possibile per rimanere nella pasrte alta della classifica fino al termine della stagione. Baia più equilibrata rispetto all'anno scorso? Abbiamo imparato in determinate occasioni ad essere più pratici, a seconda delle situazioni che ogni partita propone, però senza snaturarci".

Tra poche settimane sarà già tempo di mercato.

"Un colpo ce l'ho in mente in un settore del campo, ma è indipendente dalle dinamiche di classifica o della squadra. Se i tanti giovani che abbiamo in organico confermeranno il trend di crescita non vedo particolari operazioni in vista, esclusa quell'idea che mi bazzica per la testa..."