Calcio, Juniores Nazionale, 9a giornata. Spicca il derby tra Savona e Sanremese. Vado nella tana del Legnano

Il campionato Juniores Nazionale mette sul piatto una giornata numero 9 molto interessante e tutta da seguire: analizziamo il turno del pomeriggio.

Il match clou di giornata arriva dalla Liguria e dal Ponente, dove Savona e Sanremese daranno vita ad un derby non così scontato: striscioni a quota 15 punti e quarti della classe, matuziani a quota 6 punti nel gruppo di fondo ma a caccia della svolta. Il Vado sarà ospite del Legnano, in una partita non semplice dove i rossoblu proveranno a portare a casa dei punti.

Sfida al vertice tra le prime due in classifiche da non perdere tra Fossano e Bra con le due compagini del cuneese divise da quattro punti. Ad approfittare dello scontro diretto può essere il Milano City terzo che ospita la Lavagnese, ma i milanesi non devono sbagliare. Trasferte insidiose per Borgosesia e Casale sui campi di Inveruno e Castellanzese, mentre chiude questo turno di campionato il match tra Verbania e