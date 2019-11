Calcio. Eccellenza, goleada dell'Albenga: Finale travolto 6-1 al "Riva"

ALBENGA - FINALE 6-1 - 2' Costantini, 11' Molinari; 30' Faedo (Rig.); 10'st De Simone, 20'st Marquez, 26'st Di Salvatore, 39'st Anselmo

45'st Match che finisce senza recupero: Albenga batte Finale 6-1.

42'st Ammonito De Benedetti, numero 6 del Finale.

39'st Anselmo, 6-1 Albenga: tiro da fuori area che non lascia scampo a Vernice.

38'st Sostituzione per il Finale: esce Maiano, entra Gerundo.

34'st Finale che coglie due pali nel giro di pochi secondi, anche sfortunata la squadra di Buttu.

32'st Standing ovation del "Riva" per Costantini che lascia il campo a Dorno. Nel Finale dentro Pollero per Buonocore.

28'st Sostituzione nel Finale: fuori Rocca, dentro Godena.

26'st Di Salvatore, 5-1 Albenga: assist di Marquez e conclusione vincente del numero 20 ingauno.

23'st Cambia ancora mister Solari: fuori Olivieri, dentro Figone.

20'st MARQUEZ, 4-1! Gol dell'attaccante argentino, che a tu per tu con Vernice non sbaglia.

15'st Ammoniti Olivieri e Pietro Cavallone. Doppio cambio nell'Albenga: fuori De Simone e Grandoni, dentro Barisone e Di Salvatore.

14'st Sostituzione nel Finale: esce Galli, entra Molina.

10'st DE SIMONE, 3-1 ALBENGA! In un momento non facile, la squadra di Solari trova il terzo gol con il numero 7 ben servito da Costantini.

8'st Ancora Pietro Cavallone pericoloso: la sua conclusione è però debole e facilmente bloccata da Bambino.

7'st Giacomo Cavallone mette il pallone alle spalle di Bambino, ma la sua posizione secondo il primo assistente è di fuorigioco. Si riparte con una punizione in favore dei padroni di casa.

1'st Riprende il gioco ad Albenga: nessuna novità di formazione nei due schieramenti.

45'+2 Si chiude qui il primo tempo: Albenga avanti 2-1 sul Finale, partita aperta al "Riva".

45'+1 Azione personale di Marquez, conclusione sull'esterno della rete. Buono comunque lo spunto del numero 9 ingauno.

45' Due minuti di recupero prima dell'intervallo.

39' Zola si fa notare subito dalle parti di Vernice, la sua conclusione è però imprecisa.

35' Cambia anche l'Albenga: problemi per Barchi, al suo posto Zola.

34' Cambio nel Finale: esce Vittori, entra Giacomo Cavallone. Problema fisico per il numero 9 giallorosso.

30' FAEDO, IL FINALE ACCORCIA LE DISTANZE: trasformazione impeccabile del numero 11 ospite, nulla da fare per Bambino.

29' Calcio di rigore per il Finale: fallo di Barchi ai danni di Faedo.

21' Ancora pericoloso l'Albenga: Marquez prima e Barchi poi non riescono a deviare in rete un traversone invitante di De Simone.

19' Contrasto falloso di Buonocore ai danni di Marquez: ammonito il numero 8 del Finale.

15' Albenga che in contropiede sfiora il tris, De Simone conclude trovando la gran risposta di Vernice: tutto però reso vano dalla segnalazione di offside da parte del primo assistente.

11' MOLINARI, 2-0 ALBENGA! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Molinari anticipa tutti con un colpo di testa che colpisce l'incrocio dei pali, il pallone rimbalza oltre la linea e torna indietro per il tap-in di Marquez: il gol è però tutto del difensore numero 6.

10' Scalia vicinissimo al gol dell'ex: Vernice salva in corner.

5' Avvio sprint della squadra di Solari, che ha preso immediatamente in mano le redini della partita.

2' ALBENGA IN VANTAGGIO! Costantini riprende da dove aveva lasciato: così come ad Ospedaletti mercoledì scorso, il numero 10 porta avanti gli ingauni con un gran tiro dal limite dell'area.

1' Dopo un minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Antonio Calarco, storico giocatore dell'Albenga scomparso in settimana, è iniziata la gara del "Riva": padroni di casa in bianconero, ospiti in giallorosso.