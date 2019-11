Calcio. Serie D, Casale-Savona è il match clou di giornata: nerostellati e striscioni in campo al "Palli" alle 14.30

Casale-Savona non è un vero e proprio derby, ma il clima della vigilia e la rivalità tra le due tifoserie rendono sempre affascinante lo storico confronto tra nerostellati e biancoblù.

La sfida in programma questo pomeriggio allo stadio "Natale Palli" è di quelle che possono incidere in maniera importante sull'andamento della stagione: la compagine di Buglio, reduce dalla convincente vittoria esterna sul campo del Chieri, vuole confermare il buon momento di forma contro una delle rivali più acerrime, mentre la formazione di De Paola, sempre alle prese con qualche malessere per questioni extra-calcistiche, salirà in Piemonte con rabbia e determinazione, con l'obiettivo di regalare una gioia ai cento tifosi pronti a seguire Giovannini e compagni tra le colline del Monferrato.

Mair e Coccolo i due giocatori maggiormente conosciuti tra le file nerostellate: il primo, reduce da un paio di stagioni altalenanti con le maglie di Savona, Rezzato e Milano City, sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori, mentre l'ex Albissola è in grande forma come dimostrano le prestazioni dell'ultimo mese.

In casa Savona, mister De Paola pare orientato a confermare il 4-3-3 di domenica scorsa, con tanti giovani in campo dal primo minuto: torna tra i convocati Mehic, mentre restano a casa gli infortunati Vita, Lazzaretti, Rossini, Pertica e Lo Nigro.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, con webcronaca diretta su Svsport.it.