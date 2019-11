Basket, Promozione. Fortitudo Savona, vittoria in larga misura sul Bvc Sanremo

PROMOZIONE - 2^GIORNATA -

FORTITUDO SAVONA-BVC SANREMO 92-59

Rotonda vittoria per la Fortitudo Pallacanestro Savona nella seconda giornata del campionato di Promozione ligure Girone A.

Al palazzetto di Corso Tardy Benech arriva il Bvc Sanremo di coach Sandel, vittorioso nella prima giornata contro il Ventimiglia di ben 40 lunghezze. I biancoblu padroni di casa, partono subito a mille, tanta è la voglia di rifarsi dalla brutta sconfitta all'esordio a Ceriale, trascinati da ottime percentuali realizzative, e un attenzione difensiva sulle palle vaganti che ha permesso tantissimi contropiedi e azioni in superiorità numerica



Parziale subito importante di 15-20 punti che persisterà praticamente per tutti i 40 minuti. Il Bvc Sanremo è una squadra molto giovane, che ha provato alternando difesa uomo e zona a contrastare la serata positiva della Fortitudo, senza mai a riuscire a trovare valide soluzioni, fatta eccezione del terzo quarto vinto di 3 punti.



Una vittoria importante ovviamente per il morale e per rompere il ghiaccio nel campionato, e per affrontare la trasferta di Ovada nel miglior modo possibile. Sugli scudi il nuovo acquisto Michele De Marzi autore di 23 punti con 6 triple, e Omar Damonte, autore di 22 punti e tantissimi rimbalzi offensivi.



Ma tutta la squadra ha risposto bene, portando quasi 5 giocatori in doppia cifra (Rollo 13, Amedeo 14, Santi 9), dimostrando una maggior lucidità rispetto a Ceriale e il tentativo di provare a giocare la pallacanestro provata ad allenamento, e solidità in difesa e a rimbalzo



Quest'anno il first team è gestito dalla coppia Barbero-Alessi, in quanto il Presidente e allenatore della passata stagione Sandro Morando, ha deciso di prendersi un anno sabatico dalla prima squadra, per dedicarsi a tempo pieno alla crescita del settore giovanile biancoblù



Prossimi appuntamenti, la già citata trasferta di martedì 12 a Ovada e poi venerdì 15 in casa contro il Ventimiglia (palla a due ore 21.15), due partite da preparare al massimo per continuare il percorso di crescita, dove ovviamente nella seconda.