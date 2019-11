Calcio, Academy Albissola. Ancora un goal per Christian Ferrigno: "La società ha creduto in me. Ho ancora tanto da dare"

Terza vittoria in quattro gare disputate e primo posto in classifica raggiunto per l'Academy Albissola. Una posizione di classifica che gratifica il lavoro di mister Gasparlin, sebbene in coabitazione con Argentina, Oneglia e Virtus Sanremo.

"Abbiamo giocato su un campo difficile e pesante - commenta l'attaccante Christian Ferrigno - e abbiamo sfoderato un'ottima prestazione, come dimostra il risultato. Non posso non ringraziare i nostri sostenitori, che ci seguono ovunque".

Dopo la rete d'esordio contro il Borgio Verezzi, domenica è arrivato il secondo centro stagionale per il classe 1979 ex Priamar e Altarese e con un passato in categorie superiori: "Qui ad Albissola mi sto trovando molto bene - racconta - e ho scelto di vestire questa maglia perché la società ha creduto nelle mie capacità. Dove trovo gli stimoli alla mia età? Nella mente e nel fisico. Mi sento un ventenne quando pratico quello che per me è lo sport più bello del mondo".

Sull'obiettivo stagionale, Ferrigno non si sbilancia: "Se possiamo salire? Difficile rispondere, quel che è certo è che ce la metteremo tutta".