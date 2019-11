Soddisfazione, e non potrebbe essere altrimenti, per mister Solari, a margine del match vinto brillantemente contro il Finale. Un successo anche in ricordo di Antonio Calarco, grande ex giocatore dell'Albenga. L'allenatore bianconero ringrazia la gradinata per il supporto durante tutte le partite. Prossimo appuntamento la gara contro il Baiardo.