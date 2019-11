Calcio, Mallare. Edoardo Briano commenta da ex la gara con il Plodio: "Partita maschia, contro di noi danno tutti il massimo"

Il Mallare ha il grande merito di non aver mai fatto mister di un obiettivo ambizioso come la vittoria del campionato. E quando l'asticella è così alta viene anche da chiedere su un bottino di 8 punti in quattro partite e quattro lunghezze di ritardo sulla capolista Vadese può essere considerato comunque positivo.

È così per il terzino rossoblu Edoardo Briano: "Abbiamo iniziato bene. La strada imboccata è quella giusta e lavorando insieme non potremo che migliorare. La Vadese sta andando forte, ma contiamo di recuperare nello scontro diretto".

Domenica, è arrivato un pareggio pirotecnico, 3 a 3, contro il Plodio, la squadra nella quale Briano ha militato nelle ultime stagioni indossando anche la fascia di capitano: "Una partita sentita per me, soprattutto per l'affetta che mi ha legato per anni a dirigenza e compagni. La gara è stata maschia, un pareggio giusto. Entrambe le squadre hanno avuto l'occasione per vincerla".

Sul campionato e sulle squadre già incontrare: "Sarà molto combattuto, lo dimostra la classifica. Dato l'obiettivo che ci siamo posti, tutti daranno il massimo contro di noi. Con la Priamar siamo stati bravi a ribaltare lo svantaggio. Dego e Plodio sono due squadre preparate, ma bisogna vedere se le rose saranno in grado di mantenere questa continuità di risultati. Il Sassello è una squadra giovane che ha ancora bisogno di amalgamarsi".