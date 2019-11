L'Academy Savona - Legino leva 2009 vince l'Academy Cup a Torino (VIDEO)

Grande prestazione oggi per la leva 2009 del duo Magnoli/Scaletta alla 9 Academy Cup organizzata nel suggestivo e super attrezzato centro sportivo di Via Gozzano 11 a Torino.

I ragazzi iniziano rimontando il Torino 2010 con una rete dello scattante Pucci, vincendo poi la lotteria dei rigori per 3 a 1, a segno Ravera (all incrocio), Pucci e Pagano. Decisiva la parata di Levratto al primo tiro granata.

Falcidiati dalle assenze di Forte, Esu e Panarelli, i ragazzi non hanno mollato e con grande caparbietà hanno imposto la loro legge contro il Renate 2010, altra formazione professionista.

Al termine del quadrangolare solo l Alcione di Milano, in leva, divideva la squadra dal titolo.

Senza grandi stravolgimenti di formazione regolati gli striscioni biancarancio 3 a 0 con reti di Ferrara, Orsi e Pucci al termine di un azione corale con la palla toccata da tutti gli elementi della squadra prima del gol del definitivo 3 a 0.

Grande prova di carattere e tecnica, la strada è quella giusta e il duro lavoro dei ragazzi inizia a pagare.