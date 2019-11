Il comunicato:

Il Mallare Calcio, dirigenza, staff tecnico e giocatori, vogliono complimentarsi con il vice presidente Luca Orsi, per la laurea conseguita alla facoltà di economia presso l'Università di Torino. Un augurio per la vita extra calcistica e che la stessa passione che lo muove per il mallare possa accompagnarlo nel nuovo percorso della vita.