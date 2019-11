Nuova "avventura" in Portogallo per il motociclista alassino Francesco Sibelli

"Buon vento, si dice tra velisti - spiega Roberta Zucchinetti, Consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio - ed è il miglior augurio che si possa fare a chi sta per intraprendere una nuova sfida sportiva. Buon vento dunque a Francesco Sibelli, che con i compagni di squadra di Enduro Sanremo è partito per il Portogallo per una gara Isde di enduro per un totale di 1.500 km per sette prove speciali e una manche di cross, presso l'Autodromo Internazionale di Algarve Portimao".



Il pilota alassino del Mc Alassio neo campione Italiano enduro e classe Major è al via in Portogallo per l’ISDE 2019, insieme al veneto Roberto Consolini e al sanremese Walter Ludi, correranno per il moto club enduro Sanremo. 1500 km totali 7 prove speciali al giorno, e manche di cross per l'ultima giornate di prove. 34 le nazioni che vi prendono parte e 850 i piloti al via: buon vento ragazzi!