Karate: ben 345 atleti hanno raggiunto Savona per il decennale del Memorial Carlini

Domenica 10 Novembre al Palazzetto dello Sport di Quiliano (SV) si è svolto il 10° MEMORIAL WALTER CARLINI, gara organizzatadal sodalizio Savonese KARATE CLUB SAVONA in onore e ricordo dell’amato Presidente scomparso prematuramente il 12 novembre del 2009. Quest’anno la manifestazione interregionale ha dato spazio a tutte le classi federali: da ASSOLUTI (2001/1984) ai Bambini (2012/2014). La giornata si è aperta con un caloroso saluto che, a nome di tutti i presenti, il Vicepresidente Regionale della Fijlkam M° Franco QUAGLIA ha rivolto al compianto Walter.

Pioggia di medaglie per i padroni di casa che anche quest’anno sono riusciti a conquistare il Trofeo per società con 500 punti:

ORO – Albamonte Giorgia, Brignone Diego, Giorgia e Luca, Campo Arianna, Ceppi Adele, Debenedetti Andrea, Domi Saimon, Galati Vittoria, Genta Jacopo e Micol, Lorenzetti Tommaso, Manca Giorgia, Marenco Maya, Odello Andrea, Pasquale Sofia, Pugliaro Irma, Rossello Francesca, Rusu Luka, Scozzaro Gabriele e Zamagni Mattia.

ARGENTO – Astengo Matteo, Basso Giacomo, Bruzzone Vittorio, Fiume Matilde, Herrero Libertad, Lazzarino Alessandro, Manca Perotti Beatrice, Marenda Isabel, Nolesio Sofia, Oddera Marco, Polerà Marco, Sansalvadore Carola, Scarpa Alessio, Scozzaro Giada e Ventura Melissa.

BRONZO – Accusani Edoardo, Agostinelli Alessandro, Astengo Lara, Barcellona Daniele, Bazzano Filippo, Borini Arianna, Caleffi Alessio, Campo Francesco, Chessa Nicolò, Ferrari Nicolò, Giordani Paola, Guidi Cristian, Laoubi Meryeme, Magnani Riccardo, Matà Francesco, Musso Roberta, Pica Gian Lorenzo e Varaldo Giada.





Il saluto ha aperto una lunga giornata di gare che, grazie al grande impegno di organizzatori ed atleti, è stata accolta con grande soddisfazione da parte di tutti i presenti. Alla manifestazione hanno infatti partecipato 30 Società in rappresentanza di 5 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna e Liguria) con 345 atleti presenti che si sono sfidati sui vari tatami. Un ringraziamento particolare Fabio Idini che dalla Sardegna è partito con 13 atleti per onorare la nostra competizione, offrendo così al folto pubblico presente un Karate di altissima spettacolarità. Il tutto si è svolto in un clima sereno e con una grande sportività da parte di tutti i presenti: atleti, pubblico, dirigenti e tecnici, proprio come Walter per anni ha insegnato ed avrebbe voluto vedere.













Venerdì 1° novembre e sabato 2, c/o il Palasport di Cosenza si è svolto l’OPEN di CALABRIA, terza tappa delle competizioni del ranking per la Nazionale Giovanile e ottimo test di prova prima dei Campionati Italiani Esordienti in programma a metà novembre a Roma, per il KCS hanno partecipato alla manifestazione 4 atleti, ottenendo i seguenti risultati:

BRONZO: Genta Micol (U14 42 Kg) e Manca Perotti Beatrice (U14 +47 Kg), quinto posto per LORENZETTI Tommaso (CA 52 Kg), settimo posto per PICA Gianlorenzo (U14 50 Kg).













A conferma del buon lavoro continuo dei Maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, sono sei gli atleti convocati questa volta al prossimo raduno della Nazionale Giovanile.

Ai quattro ormai fissi Ferrero Francesca (2004 – CA +54kg), Lorenzetti Tommaso (2004 – CA 52kg), Genta Micol (2006 – U14 42kg), Colantuoni Anna (2000 – U21 50kg), vanno ad aggiungersi Odello Andrea (2007 – U14 40kg) e Giordani Paola (2006 – U14 +47kg). I 6 savonesi parteciperanno al Seminario in programma a Cosenza dal 22 al 24 novembre.