Pazzia per acquistare i biglietti dei Brooklyn Nets

L'NBA è la lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America e del Canada è molto famosa in tutto il mondo e anche la più seguita. L'NBA è diventata un must per la carriera dei giocatori di basket e ha un grande peso nello sport di oggi, occupando un posto molto importante ed essenziale per questo settore, infatti, rappresenta il cuore pulsante, che da vita a questa disciplina. La stagione NBA 2019/20 è appena cominciata e si preannuncia tra le più attese di sempre a seguito di una campagna acquisti che ha destabilizzato gli equilibri della National Basketball Association. In Italia sono numerosi gli italiani appassionati di pallacanestro che si recano negli Stati Uniti e soprattutto a New York per assistere alle partite dei Brooklyn Nets un moderno stadio di Brooklyn. Quando si pensa all'America è impossibile non andare ad assistere a una partita di NBA a New York dove c'è una coreografia incredibile fatta di schermi luminosi, musica e un pubblico fantasticamente coinvolto. Da uno dei siti come Hellotickets, sito online di vendita di biglietti NBA, è emerso un sondaggio che evidenzia i seguenti dati: il 34% degli italiani che vanno in viaggio negli Stati Uniti, assistono ad una partita dell'NBA, il 58,1% vorrebbe andare ad una partita nel loro prossimo viaggio e fra quelli che vanno, il 62,4% dichiara di aver risparmiato apposta per pagare i biglietti. Inoltre il 21%, va a visitare almeno un monumento nella città nella quale è venuto a vedere la partita.

Come acquistare i biglietti per una partita dei Brooklyn Nets nel Barclays Center

Per accedere alle sfide dei Brooklyn Nets si possono ricercare ticket molti mesi prima perchè poi si esauriscono assai in fretta. Per comprare i biglietti dei Brooklyn Nets si consiglia di rivolgersi a delle agenzie specializzate o ancora meglio online. Questa opzione è la migliore in quanto sarete sicuri di ottenere un posto e soprattutto di riuscire a vedere la partita, anche perché i posti si esauriscono velocemente. Infine, esiste la possibilità di acquistare un biglietto al botteghino ma questa soluzione non vi garantisce di assistere ad una partita NBA e soprattutto non troverete posti o troverete solo quelli più costosi.

Ci sono web come Hellotickets, specialisti in NBA da più di tre anni, che hanno tutta l'informazione in italiano e permettono di acquistare i biglietti con anticipazione e con il metodo di pagamento più abituale.

Quando andare?

La Regular Season NBA è cominciata la sera del 22 ottobre. Dopo ben 1.230 partite, la Regular Season si concluderà il 15 aprile 2020. Quel giorno si potranno conoscere le classifiche ufficiali del campionato, nonché le otto teste di serie di ciascun team che si sfideranno ai Playoff. Siamo di fronte quindi ai Playoff NBA momento di grande importanza della stagione di basket americano che conduce alla finale Ai Playoff accedono 16 squadre, le quali si scontrano in serie ad eliminazione al meglio delle 7 partite.

Il vincitore finale guadagna il titolo di campione NBA. Tutti in Usa si guardano queste partite perchè c'è propro una passione diversa che conduce al palazzetto la famiglia intera, oltre a chi li segue in televisione. Le squadre di solito giocano almeno una volta alla settimana in casa, cosa che rende molto più facile trovare biglietti per una partita.