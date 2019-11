Calcio: i messaggi di cordoglio delle società per la scomparsa di Giorgio Rovere e Dino Gelsomino

Cairese

L’A.S.D. Cairese 1919 con immensa tristezza, si stringe in un forte abbraccio nei confronti di tutti i membri dell’U.P. Bragno, per la perdita di due figure importanti, non solo all’interno della società, ma in tutto il territorio valbormidese, quali erano Giorgio Rovere e Dante Gelsomino. A loro e alle loro famiglie, vanno le nostre più sentite condoglianze.

Calizzano

Oggi si è spento Dino Gelsomino.

Icona del calcio calizzanese, è stato giocatore e amministratore della Polisportiva, fondatore-allenatore della squadra ACSI. Nessun gol, nessuna vittoria cancellerà questo dolore. Ma lui vivrà ancora: in ogni pallone, in ogni intuizione di gioco di chi lo ha conosciuto come mister, come dirigente, come uomo. La società e i compagni abbracciano forte il nostro tesserato Leandro Gelsomino e tutta la famiglia.

Aurora

L'Asd Aurora calcio esprime le più sentite condoglianze alla società Bragno e alle loro rispettive famiglie alla luce delle recenti scomparse di due carissime persone.

Plodio

l'Asd Plodio 1997 porge le più sentite condoglianze alla Polisportiva Bragno per le perdite dei due suoi dirgenti, Dino Gelsomino e Giorgio Rovere, avute in queste ultime ore. Ci lasciano due meravigliose persone di sport, difficilmente sostituibili. Siamo vicini ai familiari e alla società biancoverde in questo giorno di dolore.

Varazze

Il Varazze calcio si stringe agli amici del Bragno calcio e ai familiari, per la scomparsa dei suoi dirigenti, Dino Gelsomino e Giorgio Rovere.

Letimbro

U. S. Letimbro 1945 e i suoi tesserati esprimono tutto il proprio cordoglio per i gravi lutti che hanno improvvisamente colpito il Bragno Calcio.

Santa Cecilia

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati, addolorati per la scomparsa dei dirigenti calcistici Dante (Dino) GELSOMINO e Giorgio ROVERE, esprimono ai familiari, alla Società Bragno e agli amici le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto.

Pietra Ligure

L'Asd Pietra Ligure 1928 esprime il proprio più profondo cordoglio per la scomparsa di Dino Gelsomino, già dirigente del nostro club. Alla famiglia e ai cari le più sentite condoglianze.