Calcio, Prima Categoria A: i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 6/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)
LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
CALANDRINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)
GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)
SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)
SAJETTO THOMAS (CARLIN S BOYS)
SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERROTTI GABRIELE (ALTARESE)
PELLICCIOTTA ALBERTO (ALTARESE)
PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)
PICCARDI CLAUDIO (ALTARESE)
PARODO DIEGO (BORGHETTO 1968)
CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)
GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIGLIAZZA FABIO (AREA CALCIO ANDORA)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BOGLIOLO FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
SALANI PIETRO (ALTARESE)
MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
SIMONETTI LUCA (SOCCER BORGHETTO)
CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)
URUCI RIGERS (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
LAI DANIELE (ALTARESE)
BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)
BONIFACINO DIEGO (AURORA CALCIO)
SAINO FILIPPO (AURORA CALCIO)
TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)
COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)
NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GERVASONI LUCA (BORGHETTO 1968)
CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)
ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
BIANCO EDOARDO (LETIMBRO 1945)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
SERVENTI MASSIMO (SOCCER BORGHETTO)
VELAJ LOREN (SOCCER BORGHETTO)
SIRI GABRIELE (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DUBERTI MATTIA (AREA CALCIO ANDORA)
GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)
GORLERO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)
LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)
SIMONASSI ALBERTO (BORGHETTO 1968)
BRIZIO GIORGIO (CARLIN S BOYS)
CALVINI FABRIZIO (CARLIN S BOYS)
URBINA MARIO ALFREDO (CARLIN S BOYS)
ANDRENACCI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
ROTELLA TOMMASO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
MORANDO GABRIELE (LETIMBRO 1945)
ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)
VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)
BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)
GUARISCO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)
MICCI STEFANO (SOCCER BORGHETTO)
DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)