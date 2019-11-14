Giudice Sportivo, Eccellenza: ecco le sanzioni settimanali

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 6/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/12/2019
CASSULLO LEONARDO (FINALE)
Inibizione fino al 12/12/2019
(infrazione rilevata da un AA)
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)
(Infrazione rilevata da un AA)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)
FERRARA LUCA (FINALE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLI DANIELE (FINALE)
CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)
CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)
GROSSO EDOARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
FINOCCHIO DANTE (FINALE)
VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)
EN NEJMY YOUNSESS (PIETRA LIGURE 1956)
GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)
DONATO NICOLA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
REVELLO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
FIANI MATTEO (IMPERIA)
LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)
VERRINI MAURIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
MELEDINA GEROLAMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
FAVORITO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAMPAGNA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BERTORA ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
PRATO FABIO (CAIRESE)
VITTORI YOURI (FINALE)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
STEFANATI TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)
PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
CANNONE MARCO VITTORIO (BUSALLA CALCIO)
MOLINI MATTIA (BUSALLA CALCIO)
NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)
BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)
BOERO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)
DONATO NICOLA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
CIRRINCIONE ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
DELNERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
COSTAMAGNA LORENZO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
DI LORENZO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
ERETTA GABRIELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)
ARRIGHETTI FILIPPO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)
GIULIANI TOMMASO (ATHLETIC CLUB LIBERI)
COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)
CAVALLONE GIACOMO (FINALE)
DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)
CARLETTI MATTEO (IMPERIA)
SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
RAFFO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)