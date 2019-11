Artesina: apertura anticipata degli impianti dopo le precipitazioni di questa notte

La bella nevicata, 60/80 centimetri di neve fresca caduti nella notte tra il 14 ed il 15 novembre e le possibili ulteriori precipitazioni dei prossimi giorni consentiranno un’apertura anticipata degli impianti nel comprensorio di Artesina MondoléSki.



Appuntamento fissato per venerdì 22 novembre prossimo con aggiornamenti in diretta sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it per verificare lo stato di impianti e piste. La situazione in diretta può essere verificata anche grazie alla webcam.

Ad Artesina si scia a 2000 metri. Il comprensorio del Mondoleski (con le stazioni collegate di Pratonevoso e Frabosa) è a soli 30 minuti dal casello autostradale di Mondoví. (Autostrada A6). Può vantare 130 km di piste adatte a tutte le esigenze. Artesina è la stazione per le famiglie con il nuovo campo scuola ideale per i bambini per i primi passi sulla neve.



Info e prenotazioni ai seguenti riferimenti 0174242 000 (orario 9-18) o 335 7312000

