Calcio, Bragno. Il ds Abbaldo non nasconde il proprio dolore: "Siamo umanamente provati dalla scomparsa di Rovere e Gelsomino"

La scomparsa di Giorgio Rovere e Dino Gelsomino ha rappresentato per il Bragno un durissimo colpo a livello morale. In poche ore il sodalizio valbormidese ha perso infatti due figure di riferimento all'interno del mondo biancoverde, come racconta il direttore sportivo Roberto Abbaldo.

"Abbiamo vissuto delle ore umanamente terrificanti. ieri mattina ho ricevuto due messaggi dello stesso tragico tenore nel giro di pochi istanti, dove mi veniva annunciata la scomparsa di Giorgio Rovere e Dino Gelsomino.

Sapevamo delle condizioni non ottimali di Giorgio, ma fino all'ultimo è rimasto insieme alla sua famiglia al fianco del club. Il figlio Enrico la domenica è sempre sulle tribune a sostenere il Bragno, mentre la moglie ci ha sempre dato una mano durante i tornei, anche in cucina, affinchè l'organizzazione fosse delle migliori. Perdiamo una persona di grande spessore e che non ha mai lesinato il proprio impegno a favore del club.