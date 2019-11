Calcio. La neve imbianca la Valbormida, programma domenicale a rischio. Giribone: "Vogliamo giocare con il Molassana ma non dipende da noi"

Le forti precipitazioni nevose che hanno coinvolto la Valbormida nel corso della nottata hanno inevitabilmente destato preoccupazione nei club valligiani per la regolare disputa delle partite in calendario domenica.

Su tutte Cairese - Molassana, con le condizioni dello stadio Brin che non lasciano adito a molte interpretazione.

"C'è parecchia neve, è vero - ha commentato il ds Matteo Giribone - ma è nostra profonda intenzione scendere in campo domenica pomeriggio. E' chiaro che la scelta non sia pienamente in nostro potere, ma il nostro auspicio è di poter disputare la partita".