Calcio, tris d'assi al Dado Matto. La rivalità tra Albenga, Imperia e Sestri Levante si consuma... a tavola

Il campionato di Eccellenza sarà con tutta probabilità uno dei più combattuti degli ultimi anni, complice l'alta qualità e il blasone delle tre squadre che si stanno contendendo il campionato: l'Albenga, l'Imperia e il Sestri Levante.

Una rivalità sul campo che però non impedisce di coltivare i rapporti di amicizia all'esterno, come testimonia la visita di Giacomo Gandolfo, attaccante dei Corsari, al ristorante Dado Matto, gestito da Edoardo Capra, attaccante dei nerazzurri, e Lorenzo Scalia, centrocampista degli ingauni.

L'occasione è stata utile per lasciarsi andare a una segnata di sorrisi e battute, in attesa di tornare a contendersi il primato già dalle sfide in programma domenica prossima.