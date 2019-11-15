Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: sei giocatori fermi per almeno un turno, tre giornate di stop a Baldoino

Campionato Seconda Categoria Girone “A”
GARE DEL 3/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DIALLO SALIF (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)
INFANTE SALVATORE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
GARE DEL 6/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GUIRAT MOEZ (ATLETICO ARGENTINA)
GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
GIOVANATI EDOARDO (ATLETICO ARGENTINA)
PILIA CRISTIAN (ATLETICO ARGENTINA)
SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIBERTI MARCO (ACADEMY ALBISSOLA F C)
CARIELLO ALFREDO (ATLETICO ARGENTINA)
EULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)
KABA MOHAMED (SAN BARTOLOMEO CERVO)
KORTA BACARY (SAN BARTOLOMEO CERVO)
MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PRIMOCERI STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SCARLATA FABRIZIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMBESI FRANCESCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
KOROMA ABDULAI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
MEO CARMINE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
GARE DEL 9/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
BALDOINO SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)
espulso dal terreno di gioco per comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
BELLAVISTA AMIR (CARLIN S BOYS)
ACAMPORA PIERLUIGI (VILLANOVESE A.S.D.)
GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
espulso dal terreno di gioco per comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro.
AMMONIZIONE (I INFR)
GASPARLIN ROBERTO (ACADEMY ALBISSOLA F C)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
KOROMA ABDULAI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VASSALLO NICOLO (ONEGLIA CALCIO)
PANESSA MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
SCABURRI ERMES (CERVO 2016)
VASSALLO NICOLO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARIA MATTIA (ACADEMY ALBISSOLA F C)
eULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)
LAVATO SEBASTIANO (BORGIO VEREZZI)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
KABA MOHAMED (SAN BARTOLOMEO CERVO)
PRIMOCERI STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DI CLEMENTE LUCIO (SANTO STEFANO)
KOROMA ABDULAI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOTTO SIMONE (ACADEMY ALBISSOLA F C)
IANNUZZI LUCA (BORGIO VEREZZI)
ROSATI ANDREA (BORGIO VEREZZI)
BALBO NICOLO (CERVO 2016)
VINAI YURI (CERVO 2016)
ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)
AMORETTI RICCARDO (ONEGLIA CALCIO)
BASSO NICHOLAS (ONEGLIA CALCIO)
BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
QUAGLIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
FILARDO FABIO (RIVA LIGURE)
CALCAGNO SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIAMPA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MUSCIO STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
NEPITA ALESSIO (SANTO STEFANO)
FERRARESI ALDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
PANESSA MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)