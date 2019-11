Rugby Ligure: menu decisamente ricco per ilf ine settimana, tornano in campo i senior

L’attività agonistica del rugby regionale entra nel vivo e per questo fine settimana si contano, considerando solo le formazioni liguri, ben diciassette partite piu’ l’attività della Propaganda e il torneo seven femminile in programma a Viadana. Campo base sarà lo stadio Carlini di Genova con il confronto di Serie A fra il CUS Genova ed il Parabiago, mentre la Pro Recco sarà di scena a Settimo Torinese. Due test che potranno senza dubbio chiarire meglio le reali forze dei due club. Dopo la pausa di domenica scorsa riprende anche l’attività in Serie C/1 e C/2, prosegue il Girone Elite dell’Under 18, e inizia il secondo turno per gli Under 16, suddivisi in quattro gruppi, uno solo senza formazioni liguri. Rugby a livello femminile giovanile per il movimento ligure con la partecipazione al torneo di Viadana. Indubbiamente ce nè per tutti i gusti !

SERIE A GIRONE 1 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – Parabiago (Stadio Carlini arb. Frasson)

TK Torino – Tossini Recco (Cascina Nuova arb. Vinci)

A.S.R. Milano – I Centurioni Lumezzane

Biella – Amatori Alghero

Accademia Ivan Francescato – ITINERA CUS Torino

CLASSIFICA: CUS Torino punti 13, Accademia Ivan Francescato punti 11, Parabiago 10, VII Torino, Biella e Pro Recco 9, Alghero 5, CUS Genova 4, A.S.R. Milano e I Centurioni Lumezzane punti 1.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CUS Pavia – Union Riviera (Campo Cravino arb. Perata)

Amatori Genova – Pro Recco/B (Comunale Sant’Olcese arb. Fasano)

Savona in sosta.

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 10, Savona 9, Union Riviera 4, Amatori Genova e Pro Recco/B punti 0.

SERIA C/2 GIRONE 2 (IV GIORNATA) domenica 14,30

CFFS Cogoleto – DR Ferroviaria Italia La Spezia (CarloAndrone/Recco arb. Biagioni )

Le Tre Rose Casale – Saluzzo (Campo Ronzone/Casale M. arb. Shulgina)

Valtanaro – CUS PO (Campo S.U.V. di Farigliano arb. Fasciolo)

Lions Tortona in pausa.

CLASSIFICA: Tortona punti 14, CUS PO 10, Spezia e Valtanaro 6, Saluzzo 0, Le Tre Rose e Cffs Cogoleto - 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (V GIORNATA) domenica 12,30

CUS Milano - FTGI Embriaci (Giuriati/Lambrate/MI)

Kawasaki Robot Calvisano – Lecco

Nordival Rovato – A.S.R. Milano

Como – Viadana

Monferrato CUS Torino

CLASSIFICA: Calvisano punti 20, Milano 17, CUS Torino 15, Rovato e Monferrato 11, Lecco e CUS Milano 10, Monferrato 9, Viadana 6, Embriaci e Como punti 1.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (V GIORNATA)domenica 12,30

FTGI Ligues2 – Union Riviera (Fontanassa/SV arb. Cassinelli)

Chieri – Amatori Genova (Comunale di Pessione arb. Campagna)

VII Torino – FTGI Embriaci2 (Cascina Nuova/Settimo To. Arb. Luzza)

Monferrato2 in pausa.

CLASSIFICA: VII Torino punti 20, Amatori Genova 15, Ligus2 10, Embriaci2, Union Riviera e Chieri 5, Monferrato - 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (V GIORNATA) domenica 12,30

Amatori Novara – FTGI Ligues1 (campo Laurenti)

Biella - Rivoli

Ivrea – San Mauro

Collegno - Moncalieri

CLASSIFICA: Ivrea punti 17, Rivoli e Biella 16, Ligues1 (*) e Novara 10, San Mauro (*) 5, Collegno e Moncalieri 0.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE A (I GIORNATA) sabato 16,30

CUS Torino – FTGI Ligues1 (Grugliasco)

Biella – CUS PO

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE B (I GIORNATA) domenica 11,00

CUS Genova – Monferrato (Carlini arb. Ermellino)

Collegno – VII Torino

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE D (I GIORNATA) domenica 11,00

Amatori Genova – FTGI Marengo (a Sant’Olcese arb. Grondona)

FTGI Ligues2 m- Union Riviera (Fontanassa/Savona arb. Balducci)

Province dell’Ovest in sosta

UNDER 14 PRIMA FASE (VII GIORNATA)

- S a b a t o ore 14,30 - Branega/GenovaPrà

Province dell’Ovest1 – Vespe Cogoleto (Arb. Borgo)

ore 15,30 – Branega/Genova/Prà

Province dell’Ovest2 – Pro Recco (arb. Anselmi)

Sabato pre 15,30 - Fontanassa/Savona

Savona – Imperia (arb. Rossi)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

- S A B A T O ore 14,30 -

Campo Pino Valle Località Baitè/Imperia arb. Ardoino L.

Campo Carlo Androne/Recco arb. Romanu.

TORNEO RAPPRESENTATIVE REGIONALI SEVEN FEMMINILI U14-16-18 (domenica ore 10,30)

Impianti Sportivi Stadio Zaffanella di Viadana (MN) e Campo

Bacchi a Casalbellotto di Casalmaggiore.

U16 – Veneto, Lombardìa, Piemonte, Mista (Lombardìa2/Liguria/EmiliaRomagna).

U14 - Veneto, Lombardìa1, Lombardìa2, Piemonte,Liguria.

CONVOCATE: Martina Barabino, Cristina Arqua’, Siria Anfosso, Giada Mesiano, Michela Innocente, Carlotta Gjata, Simona Silpigni, Elisa Mondino, Giulia Cavallo, Margherita Bolzan, Viola Bernuzzi, Giulia Cesaro, Virginia Angela Geloso, Alessandra Crisafulli.

(IN FOTO NICOLO MIGLIORINI DEL CUS/PH GIANCAVASSA)