Calcio, Alassio FC. Arriva il gruppo Ultras Alassiowood. Simone Lupo: "Importante avere questo tipo di sostegno, con il Finale i punti varranno doppio"

"Per l'Alassio Fc è un'annata particolare dopo le tante novità estive a livello di organico e l'allestimento di una rosa giovane ma dal buon potenziale, ma avere questo tipo di sostegno da parte della città è per noi motivo di grande orgoglio.

E' inevitabile avere una carica in più quando si scende in campo e per questo motivo, oltre agli Ultras, ringraziamo tutte quelle persone che ogni domenica saranno pronte a fare il tifo per noi.