Calcio, Soccer Borghetto. Il presidente Ferrara carica i biancorossi: "Pronti al big match con l'Andora. Mercato? Culliamo un sogno"

"Siamo tutti molto felici per come è iniziata la stagione: i complimenti vanno allo staff tecnico, ai ragazzi e a tutta la dirigenza per i buoni risultati fino a qui ottenuti. Ci aspetta una gara non semplice contro l'Andora, una squadra costruita per lottare fino alla fine per i playoff, ma contiamo su quanto di buono costruito in questi ultimi mesi, anche con i giovani e i nuovi arrivati, per disputare una partita importante. Conosciamo le nostre qualità e abbiamo la convinzione di poter dire la nostra.