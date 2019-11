Calcio, Eccellenza. La sfida salvezza passa per la provincia di Savona: il racconto di Finale-Alassio FC (LIVE)

FINALE - ALASSIO FC 2-0 (14' rig. Faedo, 36' Cavallone P.)

36' RADDOPPIO DEL FINALE! Prepara bene il tiro Rocca, Pastorino si supera e devia in angolo. Dalla bandierina assist al bacio per la testa di Pietro Cavallone che mette in porta la rete del 2-0.

33' insiste nell'area casalinga la squadra di Cattardico, Costamagna alla fine prova il tiro dall'angolo destro dell'area di rigore con la palla che sfiora il palo alla destra di Vernice.

31' prova lo schema su punizione il Finale mandando al tiro Ferrara, palla che rimbalza sotto l'incrocio dei pali senza entrare però in porta secondo il giudizio della terna arbitrale. Sulla respinta Maiano insacca ma viene segnalata la posizione di fuorigioco.

28' buono spunto offensivo dell'Alassio, Buonocore sradica la palla dai piedi di Roda e lancia il contropiede pescando Rocca appena oltre la linea del fuorigioco. L'ex Loanesi calcia comunque in porta e viene ammonito.

21' punizione dalla lunga distanza affidata a Roda, la difesa del Finale libera e lancia in contropiede Ferrara. Il capitano giallorosso arriva nell'area ospite e calcia a botta sicura, conclusione debole, facile l'intervento di Pastorino.

14' GOL DEL FINALE! incursione nell'area ospite di Faedo lanciato da Rocca, l'ex Imperia viene steso da Costamagna. Per il signor Tortora non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Faedo, Pastorino intuisce ma non arriva sulla sfera.

10' trova il tempo giusto per sorprendere la difesa avversaria Rocca, alla sua conclusione però si oppone in uscita Pastorino.

9' prova la conclusione dalla lunga distanza Buonocore, Costamagna ci mette la gamba ed alza pericolosamente in corner con la palla che scheggia la parte alta della barriera.

7' altra azione ficcante del Finale, tiro di G. Cavallone sul primo palo, si salva in corner Pastorino.

4' azione insistita del Finale che conquista il primo calcio d'angolo dell'incontro grazie ad un'azione insistita.

1' tutto pronto per le due squadre con l'Alassio che all'ultimo secondo ha dovuto rinunciare a Barison, al suo posto Greco. Si parte!

PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti i lettori di svsport.it dal "Felice Borel" di Finale Ligure, palcoscenico tra pochi minuti della sfida tutta provinciale tra Finale ed Alassio FC.

Grigio il cielo sull'impianto finalese com'è grigia la classifica delle due squadre, appaiate a quota 7 punti in classifica dopo il recupero infrasettimanale che ha visto le vespe alassine strappare un importante punto in casa della sorpresa Rivasamba.

Una boccata d'ossigeno è quello che chiedono i due tecnici ai rispettivi uomini, e per respirare aria fresca necessaria quella vittoria che per i "Buttu boys" è arrivata nell'ultimo turno casalingo, ovvero nel derby infrasettimanale di settimana scorsa contro il Pietra, e che invece ai ragazzi di mister Cattardico, ex dell'incontro da giocatore, manca da poco più di un mese.

Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici sui ventidue protagonisti della sfida al fischio d'inizio :

FINALE (3-5-2): Vernice; Cavallone P., Maiano, De Benedetti; Pollero, Faedo, Buonocore, Odasso, Ferrara; Rocca, Cavallone G.

A disposizione: Porta; Finocchio, Galli, Intili, Gerundo, Molina, Godena, Viganò, Buttu G.

Allenatore: Pietro Buttu

ALASSIO (4-4-2): Pastorino; Campagna, Eretta, Costamagna, Taku; Greco, Farinazzo, Di Lorenzo, Esposito; Roda, Lupo.

A disposizione: Colombo; Diaconu, Puddu, Basso, De Luca, Savona, Mombelloni, Giraldi, Franco.

Allenatore: Christian Cattardico

Arbitro: Francesco Tortora di Albenga;

Assistenti: V. Firenze (Genova), M. Crisafulli (Imperia)